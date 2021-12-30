В Госдуму внесли законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам

Группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Российские пенсионеры будут получать выплаты по новым правилам с 1 января 2022 года

Согласно законопроекту, все работающие и неработающие пенсионеры каждый год будут получать дополнительные выплаты перед Новым годом в размере своей пенсии.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев назвал хорошим предложением идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодВыплатыПенсионерыРоссия
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