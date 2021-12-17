В Совфеде прокомментировали идею о предновогодней выплате пенсионерам

«Другое дело — надо хорошо подумать, как его реализовать, и посмотреть финансовые возможности: если это уже просчитано или будет просчитано, то здорово», — заявил парламентарий. По его словам, такая инициатива требует правильного расчёта финансовых возможностей.

Предложение комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов перечислять пенсионерам предновогодние выплаты является обоснованным, однако смущает сумма - 786,2 млрд рублей. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России (СПР) и сенатор Валерий Рязанский.

