В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста
Депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Юрий Швыткин и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект о повышении призвывного возраста. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – 30 лет.
При этом законопроектом для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе, и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти военную службу по призыву по желанию.
Право пройти военную службу по призыву путем подачи заявления в призывную комиссию предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет.
Переходный период в законе о повышении призывного возраста подразумевает, что в 2024 году на службу будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20, в 2026 - с 21 года.
Авторы законопроекта также отмечают, что повышение призывного возраста позволит сэкономить больше 639 миллионов рублей, которые тратятся на проведение медосвидетельствования призывников, которые получают образование.
Предлагается установить дату вступления в силу закона 1 января 2024 года.
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