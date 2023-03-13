В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – 30 лет.

При этом законопроектом для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе, и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти военную службу по призыву по желанию.

Право пройти военную службу по призыву путем подачи заявления в призывную комиссию предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет.

Переходный период в законе о повышении призывного возраста подразумевает, что в 2024 году на службу будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20, в 2026 - с 21 года.

Авторы законопроекта также отмечают, что повышение призывного возраста позволит сэкономить больше 639 миллионов рублей, которые тратятся на проведение медосвидетельствования призывников, которые получают образование.

Предлагается установить дату вступления в силу закона 1 января 2024 года.

