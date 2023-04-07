Эксперт: В России будут востребованы работники старше 50 лет

«На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли... отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения», — пояснила эксперт.

Рудакова также отметила резкий приток соискателей от 50 лет и старше на рынок труда: за год доля таких кандидатов увеличилась с 5% до 17%. По словам специалиста, возрастных соискателей много в рабочих профессиях, пишет «Свободная пресса». Молодые люди не так охотно идут на подобные должности, кроме того, молодежь сразу претендует на высокую зарплату, однако большинство работодателей не могут ее предложить. При этом люди от 50 лет более лояльны к рынку.

«Им главное иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие», — подчеркнула эксперт.

Кандидаты старшего поколения, склонные следовать регламентам и стандартам, наиболее востребованы в сферах строительства, производства, в государственных и бюджетных учреждениях, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных специальностях. Чтобы получить работу, соискателю стоит показать, что у него достаточно энергии, экспертности и возможностей для выполнения поставленных задач.

