Количество трудящихся молодых россиян достигло исторического минимума
Число трудящихся соотечественников в молодом возрасте в прошлом году снизилось на 1,33 млн человек и составило 21,5 млн. Это 29,8% всех занятых россиян. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Это минимальный показатель за весь период доступных данных Росстата (с 2006 года). Учитывая то, что население страны стареет с 1990-х годов, можно допустить, что это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю России.
В последний раз подобное падение Россия пережила в пандемийном 2020 году. Тогда страна потеряла в этой категории 1,34 млн человек.
Отмечается, что в 2022 году число трудящихся молодых женщин снизилось на 8,5%, мужчин — на 3,5%. Наибольший спад зафиксирован в категории работающих россиян от 25 до 29 лет — 724 тысячи человек (сейчас их 7,2 млн человек). Также большие потери в категории от 30 до 34 лет — 524 тысячи человек (осталось 10,7 млн человек).
При этом значительно увеличилось количество трудящихся в других категориях. Например, категория от 60 до 69 лет продемонстрировала прирост на 336 тысяч человек, общее число таких людей составило 4,9 млн.
По мнению исследователей, виной всему низкая рождаемость в 1990-е годы. Подобная тенденция наблюдается на протяжении последних десяти лет. Всего за это время количество работников моложе 30 лет сократилось на 5,9 млн человек.
Ранее директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что в 2023 году на российском рынке труда ожидается «драка за кадры», работодатели будут обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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