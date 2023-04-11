Количество трудящихся молодых россиян достигло исторического минимума

Это минимальный показатель за весь период доступных данных Росстата (с 2006 года). Учитывая то, что население страны стареет с 1990-х годов, можно допустить, что это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю России.

В последний раз подобное падение Россия пережила в пандемийном 2020 году. Тогда страна потеряла в этой категории 1,34 млн человек.

Отмечается, что в 2022 году число трудящихся молодых женщин снизилось на 8,5%, мужчин — на 3,5%. Наибольший спад зафиксирован в категории работающих россиян от 25 до 29 лет — 724 тысячи человек (сейчас их 7,2 млн человек). Также большие потери в категории от 30 до 34 лет — 524 тысячи человек (осталось 10,7 млн человек).

При этом значительно увеличилось количество трудящихся в других категориях. Например, категория от 60 до 69 лет продемонстрировала прирост на 336 тысяч человек, общее число таких людей составило 4,9 млн.

По мнению исследователей, виной всему низкая рождаемость в 1990-е годы. Подобная тенденция наблюдается на протяжении последних десяти лет. Всего за это время количество работников моложе 30 лет сократилось на 5,9 млн человек.

Ранее директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что в 2023 году на российском рынке труда ожидается «драка за кадры», работодатели будут обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

