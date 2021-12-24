Два региональных ЛГБТ-движения вошли в список иноагентов

Так, список иноагентов пополнили краснодарская инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход». Оба сообщества выступают за права людей «вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.





