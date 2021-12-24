Два региональных ЛГБТ-движения вошли в список иноагентов
Статус иностранного агента получили еще два региональных ЛГБТ-движения, которые официально не зарегистрированы в стране. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Так, список иноагентов пополнили краснодарская инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход». Оба сообщества выступают за права людей «вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности».
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- МИД выразил протест посольству Японии из-за выставки о Курилах
- В мире за неделю выявлено более 5 млн заражений коронавирусом
- В РФ число погибших в ДТП детей выросло в 2021 году
- Россия выделит 10 млн долларов на помощь палестинским беженцам
- В Крыму предупредили об опасности схода лавин в горах
- Соловьев рассказал, почему его не пустили на пресс-конференцию Путина
- Борца с коррупцией в астраханском УМВД заподозрили в получении взятки деньгами и рыбой
- Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию
- Путин определил нового замминистра МВД
- Булыкин предупредил о «противостоянии» фанатов из-за введения Fan-ID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru