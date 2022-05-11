В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси

В частности, законопроект предусматривает запрет на управление такси, если у водителя более трёх штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если гражданин был лишён водительских прав, то стать водителем такси он сможет только после истечения года со дня восстановления права управления.

Кроме того, документ предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных обработки и передачи заказов.

«Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам ФСБ автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством РФ», - сказано в законопроекте.

Также документ затрагивает правила окраски транспортных средств, количество такси на дорогах ряда городов и предусматривает оснащение автомобилей прибором контроля за вниманием и усталостью водителей.

Ранее Мосгордума одобрила предложение о введении в столице экспериментального правового режима для тестирования беспилотного такси, передаёт ОТР.

