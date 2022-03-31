Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собянин вдвое увеличил субсидию на приобретение автомобилей для такси и каршеринга. Такое сообщение сделала пресс-служба мэра и московского правительства по итогам заседания Президиума правительства города.

«Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза размера субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - указано в сообщении.

При этом программа поддержки операторов такси и каршеринга для покупки машин в кредит или лизинг действует уже почти десять лет, с 2012 года. Субсидии существуют в виде возвращения затрат на проценты по кредитам и лизинговым платежам. Всего в регионе сейчас 155 тысяч автомобилей, из которых 60 тысяч в Москве, а 95 тысяч в области, 60% которых приобретены с помощью лизинга. В парке каршеринга все 30 тысяч автомобилей были куплены по лизинговым договорам.

В правительстве отметили, что в условиях сильного увеличения ключевой ставки Центрального банка рост размера субсидий даст таксомоторным компаниям и операторам каршеринга возможность отдать долги кредитным учреждениям и лизинговым компаниям, оставив автопарк в своем пользовании и сохранив услуги для потребителей.

