В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Документ предусматривает депортацию граждан других государств, «осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности». Как отметил Даванков, проект вносится в Госдуму, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

По словам парламентария, граждане постоянно жалуются на домогательства от мигрантов.

«Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать», — указал вице-спикер, подчеркнув, что в России подобное поведение недопустимо.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о защите и сохранении русского языка, предполагающий создание единого цифрового ресурса с данными словарей за три века, пишет «Свободная пресса».

