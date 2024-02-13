В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства
Законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан России внесен в Госдуму. Об этом сообщил вице-спикер палаты Владислав Даванков, передает РИА Новости.
Документ предусматривает депортацию граждан других государств, «осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности». Как отметил Даванков, проект вносится в Госдуму, несмотря на отрицательный отзыв правительства.
По словам парламентария, граждане постоянно жалуются на домогательства от мигрантов.
«Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать», — указал вице-спикер, подчеркнув, что в России подобное поведение недопустимо.
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