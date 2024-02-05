Петербургский суд признал невозможной депортацию человека без гражданства
Красносельский суд Санкт-Петербурга признал невозможной депортацию лица без гражданства, передает ТАСС.
Суд отказал региональному управлению МВД в депортации человека без гражданства в центр временного содержания иностранцев. Речь идет об Андрее Павленко, в отношении которого Федеральная служба исполнения наказаний вынесла распоряжение о нежелательном пребывании на территории РФ.
МВД приняло решение о его депортации, но суд не установил его причастность к другому гражданству, кроме российского.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из-за рубежа, в том числе из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru