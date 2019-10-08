В Госдуму внесли закон о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

8 октября 201917:50

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих в России запрещённую информацию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в закон будет введено понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющее мессенджеры и электронные почтовые сервисы. Об этом изданию рассказал один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас.

«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — отметил сенатор.

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Кроме того, по его словам, из действующего законодательства будут исключены положения, обязывающие операторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое переписки и давать оценку её содержимому.

«На оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — цитирует Клишаса RT.

Добавим, авторами законопроекта также выступают сенаторы Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее НСН писала, что в России может появиться писок распространителей недостоверной информации. Он будет размещён на сайте Роскомнадзора. В перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно участвуют в распространении фейковой информации. По словам главы ведомства, список будет открытым.

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ТЕГИ:БлокировкаГосдумаАндрей КлишасМессенджеры