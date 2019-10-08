В Госдуму внесли закон о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих в России запрещённую информацию, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в закон будет введено понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющее мессенджеры и электронные почтовые сервисы. Об этом изданию рассказал один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас.
«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — отметил сенатор.
Кроме того, по его словам, из действующего законодательства будут исключены положения, обязывающие операторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое переписки и давать оценку её содержимому.
«На оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — цитирует Клишаса RT.
Добавим, авторами законопроекта также выступают сенаторы Людмила Бокова и Александр Карлин.
Ранее НСН писала, что в России может появиться писок распространителей недостоверной информации. Он будет размещён на сайте Роскомнадзора. В перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно участвуют в распространении фейковой информации. По словам главы ведомства, список будет открытым.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуму внесли закон о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail
- Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
- Россиянам напомнили о приближении длинных выходных
- Россия и Турция отреклись от доллара
- Российский генерал не поверил в «невероятные виды вооружений» США