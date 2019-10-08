В Госдуму внесли закон о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих в России запрещённую информацию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в закон будет введено понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющее мессенджеры и электронные почтовые сервисы. Об этом изданию рассказал один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас.

«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — отметил сенатор.