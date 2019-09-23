В России может появиться список распространителей фейковых новостей

23 сентября 201911:29

Список распространителей недостоверной информации может появиться на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что в перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно участвуют в распространении фейковой информации. По словам Жарова, список будет открытым.

Как напоминает RT, Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, опубликованных в сети, середине марта президент России. Они вступили в силу 29 марта.

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Ранее НСН писала, что каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, рассказал глава организации Валерий Фёдоров.

По его словам, 42% опрошенных признались, что не только испытывают трудности с различием новостей от ложной информации, но и порой отмечают, что фейки выглядят куда достовернее. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодёжь, отмечает Ura.ru.


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ФОТО: pixabay.com
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