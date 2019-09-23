В России может появиться список распространителей фейковых новостей
Список распространителей недостоверной информации может появиться на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что в перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно участвуют в распространении фейковой информации. По словам Жарова, список будет открытым.
Как напоминает RT, Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, опубликованных в сети, середине марта президент России. Они вступили в силу 29 марта.
Ранее НСН писала, что каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, рассказал глава организации Валерий Фёдоров.
По его словам, 42% опрошенных признались, что не только испытывают трудности с различием новостей от ложной информации, но и порой отмечают, что фейки выглядят куда достовернее. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодёжь, отмечает Ura.ru.
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