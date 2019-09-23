В России может появиться список распространителей фейковых новостей

Список распространителей недостоверной информации может появиться на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что в перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно участвуют в распространении фейковой информации. По словам Жарова, список будет открытым.

Как напоминает RT, Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, опубликованных в сети, середине марта президент России. Они вступили в силу 29 марта.