В Госдуму внесли проект, запрещающий дискриминировать отечественные приложения

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемый документ направлен на запрет условий, которые могут ограничить использование российских приложений и единого магазина приложений. Это включает в себя ограничения на поиск, обновление, настройку приложений, взаимодействие с пользователями, отправку уведомлений и проведение платежей.

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Среди авторов законодательной инициативы — депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие, уточняет газета «Известия».

Проект законопроекта также требует, чтобы на телефонах, продаваемых в России, можно было устанавливать и обновлять приложения через магазин приложений RuStore, а также осуществлять платежи при их установке и использовании с помощью этого магазина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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