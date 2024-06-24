В Госдуму внесли проект, запрещающий дискриминировать отечественные приложения
В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемый документ направлен на запрет условий, которые могут ограничить использование российских приложений и единого магазина приложений. Это включает в себя ограничения на поиск, обновление, настройку приложений, взаимодействие с пользователями, отправку уведомлений и проведение платежей.
Среди авторов законодательной инициативы — депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие, уточняет газета «Известия».
Проект законопроекта также требует, чтобы на телефонах, продаваемых в России, можно было устанавливать и обновлять приложения через магазин приложений RuStore, а также осуществлять платежи при их установке и использовании с помощью этого магазина, передает «Радиоточка НСН».
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