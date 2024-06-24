В Госдуму внесли проект, запрещающий дискриминировать отечественные приложения

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемый документ направлен на запрет условий, которые могут ограничить использование российских приложений и единого магазина приложений. Это включает в себя ограничения на поиск, обновление, настройку приложений, взаимодействие с пользователями, отправку уведомлений и проведение платежей.