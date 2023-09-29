Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store

Мошеннические приложения для россиян появились в App Store, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Уточняется, что программы «выдают себя» как платформы для учета криптовалют, а потом получают личные данные владельцев. На данный момент все подобные приложения удалены из магазина.

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До этого стало известно, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.

Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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