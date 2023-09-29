Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store
Мошеннические приложения для россиян появились в App Store, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».
Уточняется, что программы «выдают себя» как платформы для учета криптовалют, а потом получают личные данные владельцев. На данный момент все подобные приложения удалены из магазина.
До этого стало известно, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.
Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru