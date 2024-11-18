В Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции

Госдума предложила правительству комплекс из 10 мер по ужесточению контроля в миграционной сфере, включая возвращение устного экзамена по русскому языку для получения патента на работу. Документ с предложениями, подготовленный комитетом по контролю и вице-спикером Ириной Яровой, опубликован в думской базе.

В проекте указано, что требования к организациям, уполномоченным проводить экзамены, были чрезмерно снижены, что привело к созданию коммерческой сети посредников и отмене устной части экзамена. Это способствовало снижению стоимости тестов и привело к потерям бюджета.