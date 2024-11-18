В Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции

Госдума предложила правительству комплекс из 10 мер по ужесточению контроля в миграционной сфере, включая возвращение устного экзамена по русскому языку для получения патента на работу. Документ с предложениями, подготовленный комитетом по контролю и вице-спикером Ириной Яровой, опубликован в думской базе.

В проекте указано, что требования к организациям, уполномоченным проводить экзамены, были чрезмерно снижены, что привело к созданию коммерческой сети посредников и отмене устной части экзамена. Это способствовало снижению стоимости тестов и привело к потерям бюджета.

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Среди предложений – обязательное введение устного экзамена, ограничение списка организаций для его проведения и запрет коммерческим посредникам участвовать в процессе. Также депутаты предлагают ужесточить контроль над процессом и обязать включать расходы на экзамен в его стоимость.

В дополнение к этим мерам депутаты предлагают проверять законность нахождения родителей мигрантов перед зачислением их детей в школы и проводить обязательное тестирование детей на знание языка. Проект постановления планируется рассмотреть на заседании 20 ноября, окончательное решение примет Совет Думы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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