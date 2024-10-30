Госдума одобрила конфискацию имущества за организацию незаконной миграции

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Отмечается, что данная мера будет применяться в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений. Конфискации будут подлежать деньги, имущество и ценности.

«Этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому организация незаконной миграции будет считаться особо тяжким преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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