Госдума одобрила конфискацию имущества за организацию незаконной миграции

Отмечается, что данная мера будет применяться в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений. Конфискации будут подлежать деньги, имущество и ценности.

«Этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому организация незаконной миграции будет считаться особо тяжким преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

