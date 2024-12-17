В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете, следует из электронный базы документов.

Проектом предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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Ранее в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма сообщили, что в III квартале 2024 года казино посетили на 18% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что четыре легальных российских игорных зоны в Краснодарском и Алтайском краях, Калининградской области и Приморье с июля по сентябрь посетили почти полмиллиона человек.

Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин «Радиоточке НСН». По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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