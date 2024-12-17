В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете, следует из электронный базы документов.

Проектом предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.