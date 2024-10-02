Депутат Чаплин: Возраст начального контакта с азартными играми снизился до 12 лет

По его словам, 10-15% из них демонстрируют признаки патологической зависимости. Депутат отметил, что такие цифры свидетельствуют о нарастающей проблеме.

Кроме того, Чаплин указал, что возраст начального контакта с азартными играми среди молодежи снизился до 12-15 лет, что лишь подчеркивает актуальность и необходимость предложенных изменений в законодательстве. Он подчеркнул, что введение запрета на азартные игры для несовершеннолетних является зашитой от тяжелых последствий необдуманных шагов.

Ранее Государственная Дума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, гражданами с ограниченной дееспособностью и должниками по алиментам, передает «Радиоточка НСН».

