Депутат Чаплин: Возраст начального контакта с азартными играми снизился до 12 лет
Более 30% несовершеннолетних, пробовавших азартные игры, попадают в «группу риска» по развитию зависимости, заявил член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, 10-15% из них демонстрируют признаки патологической зависимости. Депутат отметил, что такие цифры свидетельствуют о нарастающей проблеме.
Кроме того, Чаплин указал, что возраст начального контакта с азартными играми среди молодежи снизился до 12-15 лет, что лишь подчеркивает актуальность и необходимость предложенных изменений в законодательстве. Он подчеркнул, что введение запрета на азартные игры для несовершеннолетних является зашитой от тяжелых последствий необдуманных шагов.
Ранее Государственная Дума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, гражданами с ограниченной дееспособностью и должниками по алиментам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru