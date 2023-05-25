В Госдуму внесли проект об обязательном привлечении школьников к труду

По ее словам, речь идет о высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или площадки к мероприятию, помощи в библиотеке, в музее. Депутат отметила, что будут учитываться возраст и особенности здоровья школьников.

Подчеркивается, что формирование правильного отношения к труду — длительный процесс, который необходимо начинать еще в детском возрасте.

Ранее член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил изучать в школах церковнославянский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

