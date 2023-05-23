Путин наградил директора Музея Победы Школьника орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы, заместителю секретаря Общественной палаты РФ Александру Школьнику.
Церемония награждения состоялась во вторник, 23 мая, в Екатерининском зале Кремля. Школьник был удостоен награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
По его словам, врученная награда является признанием работы всего коллектива Музея Победы. Школьник заверил, что он и все его коллеги продолжат защищать историческую правду. Он также пригласил всех посетить Музей Победы.
Музей Победы представляет собой музейный комплекс, через экспонаты которого рассказывается о событиях и героях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Посетители могут увидеть подлинные раритеты и награды, а также более 400 тысяч предметов тех времен. Музей Победы включает в себя четыре филиала - Красногорский, Ржевский, «Музей Г.К .Жукова» и Музей «Г.О.Р.А.».
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