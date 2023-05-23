Церемония награждения состоялась во вторник, 23 мая, в Екатерининском зале Кремля. Школьник был удостоен награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

По его словам, врученная награда является признанием работы всего коллектива Музея Победы. Школьник заверил, что он и все его коллеги продолжат защищать историческую правду. Он также пригласил всех посетить Музей Победы.

Музей Победы представляет собой музейный комплекс, через экспонаты которого рассказывается о событиях и героях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Посетители могут увидеть подлинные раритеты и награды, а также более 400 тысяч предметов тех времен. Музей Победы включает в себя четыре филиала - Красногорский, Ржевский, «Музей Г.К .Жукова» и Музей «Г.О.Р.А.».

