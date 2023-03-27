В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом на их имя кредите, передает РИА Новости.

Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков через портал «Госуслуги». Отмечается, что такие меры помогут защитить граждан от мошенников.

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Ранее сообщалось, что россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил на этом фоне член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаКредиты

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