В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом на их имя кредите, передает РИА Новости.

Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков через портал «Госуслуги». Отмечается, что такие меры помогут защитить граждан от мошенников.