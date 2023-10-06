В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
Фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах, следует из думской электронной базы.
Также предлагается ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок. Более того, предполагается введение допустимой доли иностранных работников в 5% от общей численности по каждому виду экономической деятельности.
Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Делягин, Яна Лантратова и другие.
Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох заявил, что трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы россияне жили успешнее и краше. Он отметил, что ситуация в сфере миграции находится под контролем. В Россию приезжают и будут приезжать самые различные категории иностранных граждан. Обычно все обращают внимание на трудовых мигрантов, однако стоит вспомнить, что у нас большое количество иностранных студентов, преподавателей, ученых.
Он отметил, что трудовые мигранты работают прежде всего в строительной сфере, а также в сельскохозяйственной области, в сфере услуг, в жилищно-коммунальной сфере, передает «Радиоточка НСН».
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