В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах

Фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах, следует из думской электронной базы.

Также предлагается ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок. Более того, предполагается введение допустимой доли иностранных работников в 5% от общей численности по каждому виду экономической деятельности.

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Делягин, Яна Лантратова и другие.