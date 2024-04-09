В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Сокращение рабочих часов призвано оказать «благоприятное и всестороннее» формирование детей из многодетных семей, говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов инициативы, при воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей ложится дополнительная нагрузка, если они работают как и все остальные граждане по 40 часов в неделю. При таком рабочем графике не у всех родителей есть возможность полноценно воспитывать детей из-за нехватки времени. Например, сопровождать их в детсады, школы, секции дополнительного образования.
Четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей, при текущей экономической ситуации не введут, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в интервью НСН.
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