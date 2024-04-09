В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Сокращение рабочих часов призвано оказать «благоприятное и всестороннее» формирование детей из многодетных семей, говорится в пояснительной записке к документу.