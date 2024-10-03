В Госдуму внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары, проект опубликован в базе Госдумы.
Нилов отметил, что поводом для внесения изменений послужила недавняя ситуация с куриными яйцами. По его словам, производители, не боясь ответственности, осознано завысили цены на социально значимый продукт, хотя для этого не было обоснованных причин.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России для мониторинга цен. Все крупные организации должны предоставить информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, раскрыть полную себестоимость и рентабельность производства молока. Все эти данные будут предоставлены в период с января по август. Это позволит ФАС решить, насколько завышение цен было обоснованным.
О намерении поднять цены на молочную продукцию ранее заявили сразу несколько крупных заводов. Причина — в сдерживании цен на фоне перепроизводства прошлого года и рост мировых цен на молочные жиры, которые продолжают закупать российские компании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 10 млрд рублей потребуется для восстановления театра в Хабаровске
- Песков: В РФ продолжатся назначения участников программы «Время героев» на госпосты
- СМИ: Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам
- Смирнов: ПВО отработала по целям над Курской областью
- Российский спутник связи «Экспресс-РВ» намерены запустить в 2026 году
- Тренер ФК «Оренбург» Давид Деограсия отправлен в отставку
- ЕС выделит Ливану 30 млн евро доппомощи
- МЧС РФ доставило 33 тонны гумпомощи Ливану после атак Израиля
- Россиянин получил 10 лет за намерение воевать в украинском регионе
- В Госдуму внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru