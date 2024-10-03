В Госдуму внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары, проект опубликован в базе Госдумы.

Нилов отметил, что поводом для внесения изменений послужила недавняя ситуация с куриными яйцами. По его словам, производители, не боясь ответственности, осознано завысили цены на социально значимый продукт, хотя для этого не было обоснованных причин.