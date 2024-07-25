ФАС выявила картель при поставках социально значимых продуктов

В преступной схеме были задействованы компании ООО «Рамкейт», ООО «Экофуд» и ООО «Молторг». Их целью, как рассказали в ФАС, было поддержание определенного уровня цен на поставку продуктов питания, в том числе социально значимых и товаров первой необходимости, на торгах, которые проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, а также республики Дагестан.

Установлено, что участники картеля использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имели устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

В ФАС добавили, что передадут материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, а также пообещали наложение на участников преступной схемы оборотных штрафов в соответствии с административным законодательством РФ.

Ранее стало известно, что ФАС оштрафует «Лукойл» за необоснованное завышение цен на бензин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

