ФАС выявила картель при поставках социально значимых продуктов
Сотрудниками Федеральной антимонопольной службы России выявлено картельное соглашение ряда компаний, участвующих в торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров, заявили в пресс-службе ФАС, передает «Интерфакс».
«Сумма ущерба превысила 4,7 млрд рублей», - уточнили в ведомстве.
В преступной схеме были задействованы компании ООО «Рамкейт», ООО «Экофуд» и ООО «Молторг». Их целью, как рассказали в ФАС, было поддержание определенного уровня цен на поставку продуктов питания, в том числе социально значимых и товаров первой необходимости, на торгах, которые проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, а также республики Дагестан.
Установлено, что участники картеля использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имели устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.
В ФАС добавили, что передадут материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, а также пообещали наложение на участников преступной схемы оборотных штрафов в соответствии с административным законодательством РФ.
Ранее стало известно, что ФАС оштрафует «Лукойл» за необоснованное завышение цен на бензин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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