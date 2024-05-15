В Госдуму внесли проект о проверке загранпаспортов россиян

В Госдуму внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, владеющих гостайной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аппарат комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Авторами инициативы стали депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Каратаполов, а также другие парламентарии.

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Предполагается, что руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в загранпаспортах сотрудников, обладающих секретной информацией.

По мнению Выборного, законопроект поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной.

В апреле сообщалось, что российское правительство намерено ужесточить для госслужащих правила поездок за рубеж.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗаконопроектыЗагранпаспорт

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