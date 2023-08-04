Путин подписал закон о допуске к гостайне

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, некоторые категории лиц, имеющие доступ к секретной информации, должны будут получить согласие на выезд заграницу в ФСБ и СВР, сообщает РИА Новости.

Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО

Нормативный акт также вводит ряд дополнительных оснований, по которым доступ к государственной тайне будет ограничен для должностного лица в случае наличия у него или его родственников зарубежной недвижимости, а также счетов в иностранных банках.

Законом вводится термин «режим секретности» и уточняется определение «допуск к государственной тайне».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБРоссияЗаконВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры