Путин подписал закон о допуске к гостайне
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, некоторые категории лиц, имеющие доступ к секретной информации, должны будут получить согласие на выезд заграницу в ФСБ и СВР, сообщает РИА Новости.
Нормативный акт также вводит ряд дополнительных оснований, по которым доступ к государственной тайне будет ограничен для должностного лица в случае наличия у него или его родственников зарубежной недвижимости, а также счетов в иностранных банках.
Законом вводится термин «режим секретности» и уточняется определение «допуск к государственной тайне».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru