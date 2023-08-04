Путин подписал закон о допуске к гостайне

Нормативный акт также вводит ряд дополнительных оснований, по которым доступ к государственной тайне будет ограничен для должностного лица в случае наличия у него или его родственников зарубежной недвижимости, а также счетов в иностранных банках.

Законом вводится термин «режим секретности» и уточняется определение «допуск к государственной тайне».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

