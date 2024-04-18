СМИ: Правительство России ужесточило правила поездок чиновников за рубеж

Отмечается, что правила отличаются для различных ведомств и приняты из-за того, что ФСБ опасается возможных утечек гостайны. Также уточняется, что разница ограничений зависит от степени доступа к государственной тайне.

В частности, одна из мер предусматривает запрет на выезд за границу без специального разрешения для работников ряда государственных учреждений.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу ФСИН, подозреваемую в разглашении гостайны, в Ульяновске.

