СМИ: Правительство России ужесточило правила поездок чиновников за рубеж

Российское правительство намерено ужесточить для госслужащих правила поездок за рубеж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Путин подписал закон о допуске к гостайне

Отмечается, что правила отличаются для различных ведомств и приняты из-за того, что ФСБ опасается возможных утечек гостайны. Также уточняется, что разница ограничений зависит от степени доступа к государственной тайне.

В частности, одна из мер предусматривает запрет на выезд за границу без специального разрешения для работников ряда государственных учреждений.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу ФСИН, подозреваемую в разглашении гостайны, в Ульяновске.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЧиновникиПравительство России

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