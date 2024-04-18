СМИ: Правительство России ужесточило правила поездок чиновников за рубеж
Российское правительство намерено ужесточить для госслужащих правила поездок за рубеж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что правила отличаются для различных ведомств и приняты из-за того, что ФСБ опасается возможных утечек гостайны. Также уточняется, что разница ограничений зависит от степени доступа к государственной тайне.
В частности, одна из мер предусматривает запрет на выезд за границу без специального разрешения для работников ряда государственных учреждений.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу ФСИН, подозреваемую в разглашении гостайны, в Ульяновске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru