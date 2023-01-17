Вассерман рассказал, что мешает сделать службу в армии обязательной для депутатов

Воинская служба в мирное время не развивает умение проявлять инициативу, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с НСН. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательной для работы на госслужбе, в судах, прокуратуре и участия в выборах депутатов. Вассерман отметил, что такой законопроект в случае его появления придется доработать.

«Подобная инициатива обсуждается довольно часто. Плюсов в этой идее больше, чем минусов, но все-таки минусов достаточно много, чтобы пока никто не рискнул эту систему всерьез применить. Воинская служба учит отдавать приказы и исполнять чужие, учит гармонично сочетать единоличное действие с коллективными. Человек проникается, осознает важность государства и его защиты. Но есть и недостатки. Во-первых, сделать карьеру будет весьма затруднительно для женщин. Во-вторых, воинская служба в мирное время, к сожалению, развивает умение исполнять приказы больше, чем умение проявлять инициативу», - объяснил Вассерман.

Также собеседник НСН признался, что сам не служил в армии, что, конечно, не помешало ему стать депутатом, но могло и оказать какое-то влияние на его деятельность.