Вассерман рассказал, что мешает сделать службу в армии обязательной для депутатов

Депутат Госдумы заявил в эфире НСН, что предложение Володина при появлении законопроекта нужно будет доработать. 

Воинская служба в мирное время не развивает умение проявлять инициативу, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с НСН. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательной для работы на госслужбе, в судах, прокуратуре и участия в выборах депутатов. Вассерман отметил, что такой законопроект в случае его появления придется доработать.

«Подобная инициатива обсуждается довольно часто. Плюсов в этой идее больше, чем минусов, но все-таки минусов достаточно много, чтобы пока никто не рискнул эту систему всерьез применить. Воинская служба учит отдавать приказы и исполнять чужие, учит гармонично сочетать единоличное действие с коллективными. Человек проникается, осознает важность государства и его защиты. Но есть и недостатки. Во-первых, сделать карьеру будет весьма затруднительно для женщин. Во-вторых, воинская служба в мирное время, к сожалению, развивает умение исполнять приказы больше, чем умение проявлять инициативу», - объяснил Вассерман.

Также собеседник НСН признался, что сам не служил в армии, что, конечно, не помешало ему стать депутатом, но могло и оказать какое-то влияние на его деятельность.

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«Другое дело, что грамотные кадровые службы знают, в каких случаях люди с опытом воинской службы предпочтительнее, и сами стараются набирать таких людей. Я бы постарался поучаствовать в доработке этого законопроекта. Я в армии не служил, заканчивал военно-морскую кафедру, аттестован на инженера-энергетика атомной подводной лодки, но реально служить на лодке мне не довелось. Это не мешает мне быть депутатом, но я не знаю, что бы получилось, если бы я все-таки прослужил. Это мне могло бы помочь», - подытожил Вассерман.

Ранее законопроект об освобождении от мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, получил отрицательный отзыв комитета Госдумы по обороне. При этом первый заместитель думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в беседе с НСН, что не логично призывать по мобилизации кандидатов и докторов наук, потому что они могут принести больше пользы в тылу.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Российская АрмияДепутатыАнатолий Вассерман
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