Клишас: необходимо доработать идею принимать на госслужбу только после армии

По его словам, не совсем ясно, как данная идея, в случае одобрения, будет соответствовать «действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан».

Клишас напомнил, что в настоящее время в России уже предусмотрено временное ограничение прав граждан на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, если они не прошли военную службу по призыву без законных на то оснований.

«Данное ограничение действует в течение 10 лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной комиссии, а если гражданин обращался в суд - в течение 10 лет со дня вступления в силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения не были нарушены», - указал сенатор.

Он добавил, что ограничение избирательных прав граждан, в зависимости от факта прохождения ими военной службы, не предусмотрено, что соответствует требованию части третьей статьи 32-й Конституции РФ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все депутаты, чиновники и судьи в будущем должны будут иметь опыт военной службы и в будущем все кадровые решения должны приниматься с учётом необходимости службы в вооружённых силах, а также наличия военно-учётной специальности, сообщает RT.

