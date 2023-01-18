Клишас: необходимо доработать идею принимать на госслужбу только после армии
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что предложение запретить принимать на госслужбу граждан без военно-учётной специальности и не служивших в армии, следует тщательно проработать.
По его словам, не совсем ясно, как данная идея, в случае одобрения, будет соответствовать «действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан».
Клишас напомнил, что в настоящее время в России уже предусмотрено временное ограничение прав граждан на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, если они не прошли военную службу по призыву без законных на то оснований.
«Данное ограничение действует в течение 10 лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной комиссии, а если гражданин обращался в суд - в течение 10 лет со дня вступления в силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения не были нарушены», - указал сенатор.
Он добавил, что ограничение избирательных прав граждан, в зависимости от факта прохождения ими военной службы, не предусмотрено, что соответствует требованию части третьей статьи 32-й Конституции РФ.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все депутаты, чиновники и судьи в будущем должны будут иметь опыт военной службы и в будущем все кадровые решения должны приниматься с учётом необходимости службы в вооружённых силах, а также наличия военно-учётной специальности, сообщает RT.
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