Власти опровергли сообщения о взрыве на северо-западе Москвы
Информация о взрыве и возгорании в районе Митино на северо-западе Москвы не соответствует действительности, передает агентство РИА Новости со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.
Ранее в СМИ появились сообщения о взрыве в Митине во время переукладки бордюров. Информация не является достоверной, подчеркнули в комплексе горхозяйства.
«По адресу Пятницкое шоссе, 45 в районе Митино при проведении ремонтных работ частной организацией был задет электрический кабель», - уточнила пресс-служба.
Накануне в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве произошел пожар. Из здания эвакуировали около 300 человек, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru