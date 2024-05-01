Власти опровергли сообщения о взрыве на северо-западе Москвы

Ранее в СМИ появились сообщения о взрыве в Митине во время переукладки бордюров. Информация не является достоверной, подчеркнули в комплексе горхозяйства.

«По адресу Пятницкое шоссе, 45 в районе Митино при проведении ремонтных работ частной организацией был задет электрический кабель», - уточнила пресс-служба.

Накануне в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве произошел пожар. Из здания эвакуировали около 300 человек, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

