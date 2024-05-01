На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы в среду на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил на своем сайте Киргизский институт сейсмологии.
Землетрясение произошло в 105 километрах от города Баткена. В ряде населенных пунктов интенсивность колебаний земной коры составляла 2,5.
Еще один очаг подземных толчков магнитудой 3,8 зафиксировали в горах Заалайского хребта. Жертв и разрушений нет.
В Краснодарском крае 26 апреля произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки ощутили в том числе жители курортного города Туапсе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дубае закрыли дело футболиста «Спартака» Промеса
- FT: японская Japan Tobacco решила сохранить бизнес в России
- На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение
- Оскорблявшую русских стримершу из Краснодара оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Дроны-камикадзе повторно атаковали белгородское село Вознесеновка
- Группа «Кино» отказалась от перезаписи альбомов «Ночь» и «Звезда по имени Солнце»
- Силы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников
- В Германии подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall
- В Свердловской области арестовали замминистра энергетики и ЖКХ Кислицына
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $85 впервые с 15 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru