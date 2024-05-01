На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы в среду на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил на своем сайте Киргизский институт сейсмологии.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение произошло в 105 километрах от города Баткена. В ряде населенных пунктов интенсивность колебаний земной коры составляла 2,5.

Еще один очаг подземных толчков магнитудой 3,8 зафиксировали в горах Заалайского хребта. Жертв и разрушений нет.

В Краснодарском крае 26 апреля произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки ощутили в том числе жители курортного города Туапсе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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