Компания Маска SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос

Туристам доступны полеты до орбиты Земли, Международной космической станции (МКС), Луны и Марса. Миссии будут проводить на ракетах Dragon и Starship.

Пока известны сроки полетов только на двух направлениях. Путешествия к орбите Земли начнутся в конце текущего года, а добраться до МКС космические туристы смогут в 2025-м.

Ранее Маск заявил, что SpaceX доставит людей на Луну в ближайшие пять лет. По мнению бизнесмена, экспедиция на Марс станет возможной в течение девяти лет, передает «Радиоточка НСН».

