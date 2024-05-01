Таможня заявила о задержке в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России»

С 30 апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России». Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ФТС заявили о кратном увеличении вывоза золота из России

Ведомство объяснило задержки нехваткой денежных средств, размещенных на лицевом счете «Почты России» и предназначенных для перечисления таможенных платежей за посылки из-за рубежа.

По данным ФТС, проблемы фиксируются только с платными почтовыми отправлениями из-за границы. Их доля составляет около 0,2% от общего количества, уточнили в ведомстве.

В прошлом году российская таможня пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 1,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Почта РоссииТаможня

Горячие новости

Все новости

партнеры