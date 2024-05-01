FT: японская Japan Tobacco решила сохранить бизнес в России

По его словам, в случае выхода компании из бизнеса в России инвесторы могут потерять значительные средства. Терабатаке допустил, что корпорация может столкнуться с многочисленными исками.

Исполнительный директор Japan Tobacco уточнил, что на Россию приходится около 20% всей прибыли корпорации.

В августе 2023 года Украина внесла Japan Tobacco в список «спонсоров войны». В Киеве заявили, что компания продолжает вести бизнес в России и платит налоги в бюджет РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

