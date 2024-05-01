В Москве загорелось административное здание на площади 800 «квадратов»

По информации ведомства, пламя охватило оба этажа и кровлю. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, уточнили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвуют более 70 человек и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 300 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

