В Москве загорелось административное здание на площади 800 «квадратов»
1 мая 202416:30
На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное административное здание, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, пламя охватило оба этажа и кровлю. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, уточнили в МЧС.
В ликвидации возгорания участвуют более 70 человек и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 300 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru