Сиквел фильма «Летучий корабль» выйдет осенью 2026 года

По его словам, сиквел планируется выпустить во время осенних каникул 2026 года. Создатели картины решили заняться продолжением фильма после большого количества положительных отзывов о первой части, объяснил Учитель.

«Всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле», - добавил продюсер.

Премьера «Летучего корабля» состоялась 21 марта 2024 года. Сборы картины превысили миллиард рублей. В фильме снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Полина Гагарина, Леонид Ярмольник и другие, передает «Радиоточка НСН».

