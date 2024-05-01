Сиквел фильма «Летучий корабль» выйдет осенью 2026 года
Вторая часть музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» получит продолжение, заявил в интервью ТАСС продюсер картины Алексей Учитель.
По его словам, сиквел планируется выпустить во время осенних каникул 2026 года. Создатели картины решили заняться продолжением фильма после большого количества положительных отзывов о первой части, объяснил Учитель.
«Всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле», - добавил продюсер.
Премьера «Летучего корабля» состоялась 21 марта 2024 года. Сборы картины превысили миллиард рублей. В фильме снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Полина Гагарина, Леонид Ярмольник и другие, передает «Радиоточка НСН».
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