Российский турист умер после госпитализации в турецкой Аланье
1 мая 202415:30
Турист из России, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, умер на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah.
По информации издания, 62-летний мужчина отдыхал вместе с семьей. Он потерял сознание в номере гостиницы.
Прибывшие медики госпитализировали туриста. Врачи пытались его спасти, но не смогли.
Причина смерти не называется. Тело отправили на экспертизу в Анталью.
Ранее в Абхазии туристка из России упала с 60-метровой скалы. Женщина получила тяжелую травму и скончалась в больнице, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru