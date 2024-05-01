Оскорблявшую русских стримершу из Краснодара оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьянову оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщило региональное управление Министерства внутренних дел.
В отношении девушки составили два административных протокола. По данным МВД, стримерша, известная как Busya18plus, оскорбляла русских по национальному признаку и высказывалась в поддержку Украины.
В общей сложности девушку оштрафовали на 90 тысяч рублей. Ранее она извинилась перед гражданами России за свои высказывания.
Тверской суд Москвы 25 апреля оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru