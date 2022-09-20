В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
Депутаты Госдумы рассмотрят поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В законопроекте, авторами которого являются, в частности, парламентарии Валерий Пискарев и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас, говорится о нарушении закона, совершённое «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту... наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», - говорится в документе.
Кроме того, поправки предусматривают уголовную ответственность для граждан, пребывающих в запасе - за неявку или дезертирство, наравне с контрактниками и призывниками.
Освобождение от уголовной ответственности возможно только в случае, если к нарушению закона привело «стечение тяжёлых обстоятельств».
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли поправки, предлагающие ввести в УК статью об ответственности до 15 лет за мародёрство в период военного времени, сообщает RT.
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