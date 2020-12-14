В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно документу, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин, отмечает РИА Новости.

Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. А за ложную информацию о том, что тот или иной человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы до 4 лет.

Кроме того, законопроект предлагает расширить виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то инициатива парламентария подразумевает, помимо реального лишения свободы, также принудительные работы и арест.

Правительство России законопроект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает", пишет РИА Новости.