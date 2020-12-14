В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно документу, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин, отмечает РИА Новости.

Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. А за ложную информацию о том, что тот или иной человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы до 4 лет.

Кроме того, законопроект предлагает расширить виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то инициатива парламентария подразумевает, помимо реального лишения свободы, также принудительные работы и арест.

Правительство России законопроект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает", пишет РИА Новости.

Адвокат историка-потрошителя Соколова обвинил свидетельницу в клевете

Между тем, в середине ноября стало известно, что суд в США отклонил иск штаба действующего президента Дональда Трампа о клевете к телеканалу CNN за недоказанностью злого умысла журналистов.

Недовольство штаба главы Белого дома вызвал материал, вышедший в эфир в июне 2019 года. В нем говорилось, что президент «оценил риски и преимущества повторного обращения к России» с просьбой вмешательства в президентские выборы.

По словам окружного судьи, штаб не смог доказать «злонамеренность» публикации.

А ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс сообщил, что ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. Он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями. Кребс добавил, что совместно с другими службами МВБ может нейтрализовать любую угрозу в киберпространстве в течение 27 часов.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:КлеветаУголовная ОтветственностьГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры