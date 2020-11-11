Адвокат историка-потрошителя Соколова обвинил свидетельницу в клевете

Защитник историка Олега Соколова, которому вменяется убийство с последующим расчленением аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, просит провести проверку на предмет клеветы и ложных показаний в отношении одной из свидетельниц обвинения. Как сообщил адвокат Александр Торгашев, речь идёт о Екатерине Пржигодзкой, которая ранее состояла с экс-доцентом в интимных отношениях и показала в суде, что он пытал ее утюгом.

Заявления направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, передает ТАСС. Адвокат настаивает, что она дала заведомо ложные показания.

Резонансное преступление было совершено 7 ноября 2019 года. В ночь на 8 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что он очутился в воде, когда пытался утопить части тела убитой сожительницы - 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Как отмечает РЕН ТВ, девушка хотела прекратить отношения с историком, чем вызвала его гнев. Ранее также заявление в полицию подала другая любовница обвиняемого, заявив о жестоком домашнем насилии со стороны Соколова. Об этом она также рассказал в эфире на одном из федеральных телеканалов.

