В Госдуму внесен законопроект об отсрочке для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации россиянам, воспитывающих трех и более детей младше 18 лет.
С соответствующей законодательной инициативой выступила группа депутатов КПРФ, отмечает ТАСС.
Ранее отсрочка предоставлялась родителям, воспитывающим четырех детей в возрасте до 16 лет. Теперь возраст детей хотят увеличить, а их количество уменьшить.
Кроме того, коммунисты предлагают дать отсрочку родителям, детям которых – до 23 лет и при этом они учатся по очной форме обучения.
Законопроект также предполагает отсрочку отцам двух детей до 18 лет, если их жены беременны не менее 22-х недель.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что «бронь» от призыва может быть предоставлена родителям детей-инвалидов.
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