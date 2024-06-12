В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо

Разработку документа сопровождало общественное обсуждение, связанное с правомерностью ношения никаба. Законодатель предлагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, в которой речь идет о штрафах до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется в сумму до 30 тысяч рублей.

Матвеев отметил, что в проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей.

Ранее Муфтий Татарстана назвал запрет на никаб в РФ выпадом против мусульман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

