В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо
В Госдуму внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды, сообщил в Telegram депутат Михаил Матвеев.
Разработку документа сопровождало общественное обсуждение, связанное с правомерностью ношения никаба. Законодатель предлагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, в которой речь идет о штрафах до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется в сумму до 30 тысяч рублей.
Матвеев отметил, что в проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей.
Ранее Муфтий Татарстана назвал запрет на никаб в РФ выпадом против мусульман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru