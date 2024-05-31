Муфтий Татарстана назвал запрет на никаб в РФ выпадом против мусульман

Он отметил, что запрет на ношение традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего практически все лицо, неуместен и ведет к разжиганию межнациональных и религиозных конфликтов. Самигуллин также считает неактуальным само обсуждение инициативы запрета никаба в РФ.

Муфтий подчеркнул, что запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато может стать «поводом для усиления информационной войны против России».

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» призвал запретить никабы, полностью закрывающие лица женщин. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявлял НСН, что радикальный запрет на ношение никабов в РФ может обострить ситуацию, потому важно решать вопрос постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, передает «Радиоточка НСН».

