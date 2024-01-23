В Госдуму внесен законопроект о выплатах за длительный брак, сообщил автор инициативы глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что некоторые регионы и так поощряют длительные браки, но необходимо вывести это на федеральный уровень, передает RT.

Так, к 20-летию совместной жизни предлагается выплачивать 20 тысяч рублей, 25 тысяч — к 25-летию брака и так далее, вплоть до 70 тысяч за 70-летие со дня свадьбы.