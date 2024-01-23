В Госдуму внесен законопроект о выплатах за длительный брак
В Госдуму внесен законопроект о выплатах за длительный брак, сообщил автор инициативы глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что некоторые регионы и так поощряют длительные браки, но необходимо вывести это на федеральный уровень, передает RT.
Так, к 20-летию совместной жизни предлагается выплачивать 20 тысяч рублей, 25 тысяч — к 25-летию брака и так далее, вплоть до 70 тысяч за 70-летие со дня свадьбы.
Любые недопонимания и изменения в браке можно заметить и работать над проблемой, опираясь на три важных признака, заявила ранее психолог Наталия Варская. Она отметила, что у каждой пары могут быть свои индивидуальные признаки того, что брак дал трещину. При этом для многих проблемы в сексе будут первым сигналом. Второй признак – отсутствие общих тем для разговора и увлечений. Третий – изменения в быту, когда людям не хочется больше ничего делать друг для друга, включая готовку, уборку и так далее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru