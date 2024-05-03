Суд в Москве арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan

Столичный Арбитражный суд арестовал денежные средства и имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их дочерних российских структур ООО «Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл"» и АО «Коммерцбанк Евразия» на сумму около 12,4 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Обеспечительные меры были приняты по иску Транскапиталбанка о взыскании указанной суммы с четырех ответчиков. Основания требований в заявлении не сообщаются. По данным суда, арестованы средства на всех банковских счетах, открытых на имя каждого из ответчиков, ценные бумаги и недвижимое имущество.

Кроме того, арест наложен на все акции «Коммерцбанк Евразия», которыми владеет Commerzbank AG. Организации запрещено распоряжаться ценными бумагами и совершать любые регистрационные действия, в том числе по отчуждению.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал $439,5 млн долларов и российские активы JPMorgan по иску ВТБ, напоминает Ura.ru.

