«Оставьте в покое!»: Милонов отверг идею переименовать брак в семейный союз
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил НСН, что понятие брак является неотъемлемым символом в русской литературе и культуре.
Понятие «брак» - это неотъемлемый символ в русской литературе и культуре, а также важный компонент в священных текстах, заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с НСН.
Ране депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия «брак» и «семейный союз». По его словам, ряд граждан негативно воспринимают понятие «брак». Милонов считает, что понятие «семейный союз» больше похоже на понятие «партнерство».
«Я, к сожалению, не очень знаком с законодательными инициативами депутата Ткачева. Что касается брака, возможно, депутат имеет классическое российское образование, но отмечу, что нам тогда придется и Священное Писание поменять – брачный чертог, а также многие классические произведения. Мне кажется, не надо… Брак – это семья, это заключенный семейный союз. Слово «брак» является неотъемлемым символом в русской литературе и культуре понятия семья, закреплено даже на уровне священных текстов. Поэтому я бы точно не поменял бы», - отметил он.
По словам депутата, в русском языке многие слова имеют несколько значений, в этом нет ничего странного.
«А «семейный союз» в сознании большего количества граждан означает какую-то иную форму, иногда предлагают узаконить партнерство семейное и так далее. Это больше синоним этому партнерству. В названии «брак» нет ничего плохого. Есть слова, которые имеют разные значения, это нормы русского языка, в этом нет ничего необычного. Поэтому давайте оставим в покое», - подытожил собеседник НСН.
Ранее законопроект об отмене госпошлин за заключение брака направили на отзыв в правительство России, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает «Радиоточка НСН».
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