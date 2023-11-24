«Оставьте в покое!»: Милонов отверг идею переименовать брак в семейный союз

«Я, к сожалению, не очень знаком с законодательными инициативами депутата Ткачева. Что касается брака, возможно, депутат имеет классическое российское образование, но отмечу, что нам тогда придется и Священное Писание поменять – брачный чертог, а также многие классические произведения. Мне кажется, не надо… Брак – это семья, это заключенный семейный союз. Слово «брак» является неотъемлемым символом в русской литературе и культуре понятия семья, закреплено даже на уровне священных текстов. Поэтому я бы точно не поменял бы», - отметил он.

По словам депутата, в русском языке многие слова имеют несколько значений, в этом нет ничего странного.

«А «семейный союз» в сознании большего количества граждан означает какую-то иную форму, иногда предлагают узаконить партнерство семейное и так далее. Это больше синоним этому партнерству. В названии «брак» нет ничего плохого. Есть слова, которые имеют разные значения, это нормы русского языка, в этом нет ничего необычного. Поэтому давайте оставим в покое», - подытожил собеседник НСН.

Ранее законопроект об отмене госпошлин за заключение брака направили на отзыв в правительство России, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает «Радиоточка НСН».

