В Госдуму внесен законопроект о снижении стоимости обучения в вузах из-за дистанционки

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что качество образования в удаленном формате сильно снизилось. В некоторых случаях такое обучение сводится по сути к рассылке преподавателем заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения. Депутаты предлагают в случае перехода на дистанционное обучение компенсировать студентам стоимость упавшего в качестве обучения.

Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение не является той услугой, за которую студенты и их родители платили деньги, а потому они вправе потребовать даже не пересчета платы, а возврата всей суммы.



