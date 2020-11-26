Глава студсоюза: образованием на дистанте недовольны студенты всех вузов России
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что ситуацией с дистанционным обучением в вузах недовольны студенты всех регионов России.
Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что ситуацией с дистанционным обучением в вузах недовольны студенты абсолютно всех регионов России.
«Студенты многих крупных вузов России недовольны ситуацией с образованием. Это и Санкт-Петербургский государственный университет, и Уральский федеральный университет, и Санкт-Петербургский университет водного транспорта имени Макарова – там, по словам родителей, вообще не велись занятия, а люди маткапитал использовали для оплаты обучения», - рассказал Цапко.
Он прогнозирует, что число недовольных будет только расти, но многие смотрят на МГУ – как решится спор в этом случае? Пока же Минобрнауки призывает студентов доказывать, что качество образования снизилось, а механизмов доказать этого у студентов нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Минздрав отменит тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
- «Полная ложь». Лавров опроверг контакты РФ с белорусской оппозицией
- Лавров сомневается, что с администрацией Трампа можно договориться по поводу вооружений
- Минск подготовил санкции в отношении официальных лиц Украины
- Россия задумалась об отказе от МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru