Глава студсоюза: образованием на дистанте недовольны студенты всех вузов России

Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что ситуацией с дистанционным обучением в вузах недовольны студенты абсолютно всех регионов России.

«Студенты многих крупных вузов России недовольны ситуацией с образованием. Это и Санкт-Петербургский государственный университет, и Уральский федеральный университет, и Санкт-Петербургский университет водного транспорта имени Макарова – там, по словам родителей, вообще не велись занятия, а люди маткапитал использовали для оплаты обучения», - рассказал Цапко.

Он прогнозирует, что число недовольных будет только расти, но многие смотрят на МГУ – как решится спор в этом случае? Пока же Минобрнауки призывает студентов доказывать, что качество образования снизилось, а механизмов доказать этого у студентов нет.

